Tunç Soyer: Adaylığıma Kılıçdaroğlu destek veriyor

Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:21

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, adaylığını duyurdu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Soyer, “Yerel seçimde aday mısınız?” sorusuna, “Adayım. Genel başkanımız da destek veriyor” diye yanıt verdi.

Küçükkaya'nın “Değişimciler kazanırsa sorun çıkmaz diye tahmin ediyorum” şeklindeki yorumuna da Tunç Soyer, “Çıkmaz inşallah öyle görüyorum” ifadeleriyle cevap verdi.