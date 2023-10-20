Tunç Soyer: Adaylığımla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştüm!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:27

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:27

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Bergama’da; “Cumhuriyet'in 100. yılında 100 proje” başlıklı yatırım programı kapsamında atıksu ve yağmursuyu hattı projeleri ile 29 kilometrelik içme suyu hattı projesinin temel atma törenine katıldı. Soyer, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soyer, “İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) heyetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylığınızın gündeme geldiği ile ilgili basında haberler var. Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme oldu mu adaylığınıza ilişkin” sorusuna “evet” yanıtı verdi.