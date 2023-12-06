Tunç Soyer adıyla dolandırıcılık

İzmir Büyükşehir Belediyesi “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’den Davet Mektubu” başlıklı “Davet mektubu.docx.z” dosya ekli “oltalama” yönetimiyle dolandırıcılık yapıldığını tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Bu tür e-postalara itibar edilmemesi ve içeriğindeki herhangi bir ekin açılmaması önem taşımaktadır” denildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:18
Tunç Soyer adıyla dolandırıcılık
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlar sonucunda yapılan kontrollerde birçok özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşuna “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’den Davet Mektubu” başlıklı ve ekinde “Davet mektubu.docx.z” şeklinde bir zararlı dosya yollandığını bildirdi.

E-posta yoluyla gönderilen davetin “oltalama” (spam/phishing) olduğunu bildiren belediyeden yapılan açıklamada, “Bu tür e-postaların hangi faaliyetler kapsamında gönderildiği bilinmemekte olup konu ile ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) gerekli bildirimler yapılmıştır” denildi.

Söz konusu e-postalar ile herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada “Bu tür e-postalara itibar edilmemesi ve içeriğindeki herhangi bir ekin açılmaması önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.


İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer dolandırıcılık

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