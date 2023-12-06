Tunç Soyer adıyla dolandırıcılık

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:18

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarlar sonucunda yapılan kontrollerde birçok özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşuna “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’den Davet Mektubu” başlıklı ve ekinde “Davet mektubu.docx.z” şeklinde bir zararlı dosya yollandığını bildirdi.

E-posta yoluyla gönderilen davetin “oltalama” (spam/phishing) olduğunu bildiren belediyeden yapılan açıklamada, “Bu tür e-postaların hangi faaliyetler kapsamında gönderildiği bilinmemekte olup konu ile ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) gerekli bildirimler yapılmıştır” denildi.

Söz konusu e-postalar ile herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada “Bu tür e-postalara itibar edilmemesi ve içeriğindeki herhangi bir ekin açılmaması önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.