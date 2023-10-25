Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanı oldu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:18

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Kongre’nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçildi. Soyer, Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etti. Sosyalist Grup adına ortak aday olarak gösterilen Soyer oy birliğiyle Başkanlık görevine seçildi. Tunç Soyer, Bölgeler Meclisi Başkanı olarak 2,5 yıl boyunca görev yapacak ve Avrupa’da daha demokratik ve adil yerel yönetimler tesis edilmesi yönünde liderlik görevi üstlenecek.

İLK MESAJ CUMHURİYET VE ATATÜRK

Seçimin ardından tebrikleri kabul eden Başkan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada “46 ülkeden 130 bin yerel yönetimin temsil edildiği 2 meclisli yapının başkanlarının ve yönetici kadrolarının seçildiği 3 günlük maratonun sonunda, İzmir’imizi ve Türkiye’yi en yüksek seviyede temsil edeceğim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken üstlendiğimiz bu uluslararası görevin gururu kadar sorumluluğu da büyük. Canla, başla, aşkla çalışacağız” dedi.

Daha sonra Kongre’ye seslenen Soyer, kendisine olan güven ve destek için kongre üyelerine ve önceki dönem başkanı Harald Sonderegger'e teşekkür etti.

Konuşmasında dört gün sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Soyer, “Bugün seçildiğim bu makamı, barış ve demokrasiye olan sonsuz bağlılıklarıyla modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara borçlu olduğumun fazlasıyla bilincindeyim. Yeni bir yüzyıla girerken, ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesiyle bizlere 100 yıldır kesintisiz barışı armağan eden Atatürk'ün mirasını daha da ileriye taşımak üzere bu görevi üstleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni daha sağlam bir demokrasi ile taçlandırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

BÖLGELER MECLİSİ BAŞKANLIĞI AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ MAKAMLARINDAN BİRİ

5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan organizasyon Avrupa Konseyi 46 üye ülkenin 830 milyon vatandaşının ayrımcılığa karşı mücadele, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kültürel çeşitliliğin savunulması, cinsiyet eşitliği gibi temel insan haklarını koruyor. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) ise Avrupa Konseyi'nin siyasi organları arasında yer alıyor. Yerel veya bölgesel bir idarede, seçim ile göreve gelmiş temsilcilerden oluşan Kongre, 46 üye devlete bağlı 130 binden fazla yerel ve bölgesel idareyi temsil eden 612 üyeden oluşuyor. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin karar alma süreçleri Yerel Yönetimler Meclisi ve Bölgeler Meclisi olmak üzere iki ayrı meclis içerisinde yürüyor. Türkiye’den büyükşehir belediyeleri, meclisleri ve il özel idareler Bölgeler Meclisi’nde temsil ediliyor. İlçeler ve beldelerin ise Kongre’nin Yerel Yönetimler Meclisi’nde temsil hakkı bulunuyor. Kongre Başkanı ve bu her iki meclisin başkanları Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yönetimindeki en önemli 3 aktör arasında yer alıyor. Bu 3 başkan Kongre’nin karar alma ve yönetim süreçlerinde ortak sorumluluğa sahip bulunuyor. Bölgesel ve kentsel gelişmeyi temsil etmek ve savunmak adına Avrupa siyasi diyaloğunda çok değerli bir görevi olan Kongre Bölgeler Meclisi Başkanlığı savaşlar, iklim krizi, salgınlar, aşırılık, sosyal adaletsizlik ve tüm dünyada demokratik değerlerin gerilemesi gibi sadece bölgesel olmayan ancak kentleri ve yerel yönetimleri de derinden etkileyen küresel krizler karşısında sorunların çözümü adına önem taşıyan bir siyasi diyalog platformu olarak görev yapıyor.