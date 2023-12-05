Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Büro Toplantısı’na başkanlık yaptı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:13

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:13

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 45. Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kongrenin Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na seçilen Tunç Soyer, seçilmesinin ardından Bölgeler Meclisi’nin Yürütme Kurulu olarak çalışan büronun ilk toplantısını yönetti. Toplantıda, geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen 45. Genel Kurul’daki Bölgeler Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi yapılırken, Bölgeler Meclisi’nin Mart 2024’te toplanacak 46. Genel Kurulu ve gelecekteki diğer etkinlikler için yürütülen hazırlıklar görüşüldü. Toplantı Başkan Soyer’in Bölgeler Meclisi Bürosu’na hitap etmesiyle sona erdi.

Bölgeler Meclisi Büro toplantısının ardından Tunç Soyer, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Büro toplantısına Birinci Kongre Başkan Vekili olarak katıldı. Kongre’deki komitelerin yürüttüğü çalışmaların görüşüldüğü Büro toplantısında, Kongre’nin 2024 bütçesi ve 46. Genel Kurul ile ilgili hazırlıklar gibi konular ele alındı. Ayrıca küresel gündemi meşgul eden ve yerel yönetimleri de derinden etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin de tartışıldığı toplantılara tüm büro üyeleri katılım gösterdi.

BÖLGELER MECLİSİ BAŞKANLIĞI AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ MAKAMLARINDAN BİRİ

5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan organizasyon Avrupa Konseyi 46 üye ülkenin 830 milyon vatandaşının ayrımcılığa karşı mücadele, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kültürel çeşitliliğin savunulması, cinsiyet eşitliği gibi temel insan haklarını koruyor. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) ise Avrupa Konseyi'nin siyasi organları arasında yer alıyor. Yerel veya bölgesel bir idarede, seçim ile göreve gelmiş temsilcilerden oluşan Kongre, 46 üye devlete bağlı 130 binden fazla yerel ve bölgesel idareyi temsil eden 612 üyeden oluşuyor. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin karar alma süreçleri Yerel Yönetimler Meclisi ve Bölgeler Meclisi olmak üzere iki ayrı meclis içerisinde yürüyor. Türkiye’den büyükşehir belediyeleri, meclisleri ve il özel idareler Bölgeler Meclisi’nde temsil ediliyor. İlçeler ve beldelerin ise Kongre’nin Yerel Yönetimler Meclisi’nde temsil hakkı bulunuyor. Kongre Başkanı ve bu her iki meclisin başkanları Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yönetimindeki en önemli 3 aktör arasında yer alıyor. Bu 3 başkan Kongre’nin karar alma ve yönetim süreçlerinde ortak sorumluluğa sahip bulunuyor. Bölgesel ve kentsel gelişmeyi temsil etmek ve savunmak adına Avrupa siyasi diyaloğunda çok değerli bir görevi olan Kongre Bölgeler Meclisi Başkanlığı savaşlar, iklim krizi, salgınlar, aşırılık, sosyal adaletsizlik ve tüm dünyada demokratik değerlerin gerilemesi gibi sadece bölgesel olmayan ancak kentleri ve yerel yönetimleri de derinden etkileyen küresel krizler karşısında sorunların çözümü adına önem taşıyan bir siyasi diyalog platformu olarak görev yapıyor.