Tunç Soyer: Bebekten katil yaratan düzenle mücadele ediyoruz

09 Aralık 2022 Cuma, 16:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığıyla başlatılan “Nefret Söylemi ve Ayrımcılığa Karşı Kapsayıcı Bir Kent İçin İletişim Kampanyası” kapsamında “Bir Arada Yaşama Sözümüz Var” paneli düzenlendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen panelde, Haziran 2022’de başlayan kampanyanın faaliyetleri anlatılırken, nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele konusu uzman konuklarca tartışıldı.

“BU DÜZENİN AYGITI POPÜLİZM, ADIYSA FAŞİZM”

Panelin açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, evrensel insan hakları beyannamesindeki değerler üzerinde yükselen bir Akdeniz şehridir. Hoşgörü ve çok seslilik İzmir’in mayasında vardır. Bu değerlerimizi daha da geliştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Başkan Soyer, konuşmasının devamında 2007’de katledilen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in cenaze töreninde söylediği “Katilin yaşı kaç olursa olsun; 17 veya 27, katil kim olursa olsun, bir zamanlar bebek olduğunu biliyorum. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim” sözünü hatırlattı. Soyer, “Ben, tıpkı Rakel Dink gibi insanın özünün iyi olduğuna ve asıl mücadelenin iyiliği öldüren düzenle yapılması gerektiğine inanıy orum. Farklılıklarımız üzerinden korku ve endişelerin tahrik edildiği bu düzenin aygıtı popülizm; adıysa faşizm. Biz İzmir’de bir bebekten katil yaratan bu düzeni sorguluyoruz. Ve onunla mücadele ediyoruz. Çünkü biliyorum ki bizi ayıran yanlarımızdan çok daha fazla bizleri birleştiren özelliğimiz var” şeklinde konuştu.

“İZMİR’İN BİRLİĞİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İzmir’in binlerce yıldır bir demokrasi ve barış coğrafyası olduğunu söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Şehrimizin bu değerlerine toz kondurmamak bizim asli görevimizden biri. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İzmir’in çokluk içindeki birliğini korumak için hep birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

“HER 77 KİŞİDEN BİRİ MÜLTECİ”

UNHCR Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Türkiye ve dünyadaki mülteci rakamları hakkında bilgi vererek “Dünyada 103 milyonu aşkın kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 32 buçuk milyonu mültecileri temsil ediyor. Mevcut sorunların çözülmemesi ve yenilerinin eklenmesiyle dünyadaki mülteci rakamı 2022 sonu itibariyle yüzde 15 oranında artmış durumda. Bu bize her 77 kişiden birinin mülteci olduğu gerçeğini söylüyor” dedi.

UZMANLAR NEFRET SÖYLEMİ VE AYRIMCILIĞA KARŞI BİR ARADA

Açılış konuşmalarının ardından panelin ilk oturumu olan Kapsayıcı Kent İzmir proje sunumuna geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Yelda Şimşir’in moderatörlüğünde Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda Alankuş konuşmacı olarak yer aldığı oturumda mültecilere yönelik ayrımcı dil ve mikro şiddet örnekleri ele alındı. Panelde “Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Alan Deneyimleri”, “Kimlikler ve Karşılaşmalar Oturumu”, “Nefret Söylemine Karşı Sanat ile Aktivizm” oturumları düzenlenecek.