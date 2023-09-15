Tunç Soyer: Belediyecilik göz boyamakla olmaz

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 140 milyon liralık yatırımla Foça’da yüz elli bin kişiye içme suyu sağlayacak Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni hizmete aldı. Yurttaşların sağlıklı içme suyu ihtiyacını uzun yıllar için güvence altına aldıklarını ve bu tesisin İzmir’e miras kalacağını dile getiren başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dört yıldır görevimin başındayım. Bu süreçte vatandaşların taleplerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Gelen talepleri her zaman kılavuz edindik” dedi.

ALTYAPI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Göreve geldiğinde yurttaşlardan altyapı sorunlarının çözülmesine yönelik ciddi talepler olduğunu açıklayan Tunç Soyer, “Biz bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için altyapı yatırımlarımıza birinci önceliği verdik. Bu kararlılıkla tüm İzmirlilerin güvenli yaşam hakkı için son dört yılda İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. Çünkü bizim için belediyecilik vitrin projeleriyle halkımızın gözünü boyamak olamaz. Şayet şehrimizin önceliği, kaynaklarımızın toprağın altına gömülmesi gerektiği anlamına geliyorsa bunu gözümüzü kırpmadan yaparız. İzmir’in günümüze kadar bekletilmiş tüm altyapı sorunlarını teker teker çözeceğiz” diye konuştu. Altyapı seferberliği kapsamında sadece İZSU’nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedelinin 16 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her biri kritik öneme sahip altyapı projelerimizle İzmirliler için yerin altında nesiller boyu hizmet verecek bir yaşam destek sistemi kuruyoruz. Son dört yılda Körfez’e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023’te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları, körfezimiz dışarıdan seyredilen bir manzaradan ibaret olmasın, yeniden yüzülebilen bir yaşam kaynağı olsun diye yapıyoruz. Şiddetli yağışlarda taşkın olayları yaşanmasın, vatandaşlarımızın can güvenliği korunsun diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ ŞEHİR SÖZÜMÜZ VAR

Toprağın altına ördükleri kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin İzmir’den Ankara’ya üç kere gidip gelecek kadar uzun bir ağ olduğuna dikkat çeken Tunç Soyer, “Biliyorum ki ‘Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok’ diyenlere tüm bunları anlatmak çok zor. Fakat biz bu yoldan dönecek değiliz. Kaynaklarımızı İzmir’in gerçek ihtiyaçlarına, yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim tüm İzmirlilere güvenli şehir sözümüz var” diye konuştu.