Tunç Soyer: Bu işi gönülden yapıyoruz

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:01

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk’ta sürdürülen proje ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla çıktığı inceleme turu kapsamında önce Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i makamında ziyaret etti, tarım ve ticaret örgütlerinin temsilcileriyle buluştu ve muhtarların taleplerini dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi’nde muhtarları dinleyen Başkan Soyer’e, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

SELÇUK’A İZTAŞIT MÜJDESİ

Yol, altyapı ve ulaşım konularındaki talepleri değerlendiren Başkan Soyer, İZTAŞIT uygulamasının Selçuk’a getirileceğini belirterek “Şimdi sıra buraya geldi. Bütün hikaye değişecek. Epey yol aldık, sonuna geldik” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer toplantının kapanışında ise şunları söyledi: Hepinizin kadirşinaslığınıza teşekkür ediyoruz. Bütün sıkıntıya, her şeye rağmen bu 4 yıl içinde 230 milyon TL yatırım yapmışız Selçuk’a. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Vazife olarak değil, içtenlikle, bu şehri, sizleri seviyoruz. Bir de sizlerin mahallelerinize, köylerinize olan bağını görüyoruz. Aslında bizim işimizi siz kolaylaştırıyorsunuz. Siz sahip çıktığınız için biz güç buluyoruz. Bu diyalog çok kıymetli. Gözünüz arkada kalmasın.”

ODA, BİRLİK VE KOOPERATİF BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in de eşlik ettiği programda Başkan Soyer odaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından da ağırlandı. Başkan Soyer, Selçuk Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vefa Ülgür, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk Ziraat Odası Meclis Başkanı Selami Üyücü ile Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak’tan ihtiyaçlara dair görüş aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf, vatandaş ve oda başkanları Büyükşehir Belediyesi’nden kendilerine gelen destekler için Başkan Soyer’e teşekkürlerini sundu. Görüşmelerde turizm sezonunun verimlilik seviyesi, esnafın kazanç durumu, tarımsal faaliyetlerin geldiği nokta, arazi yolları ve çevre düzenlemeleri, ulaşım projeleri, ilçenin denizle buluşması, Pamucak Sahili’nin iyileştirilmesi, tanıtım ve mesleki eğitim başlıkları gündeme geldi.

“KREDİLERİMİZİ KULLANDIRMIYORLAR”

Küçük üreticiye ve esnafa nefes aldırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağanüstü bir mesai harcadığını ifade eden Başkan Soyer, “Sürekli kemer sık diyorlar biz de kemer sıkıyoruz. Mutfakta yangın var diyorlar Büyükşehir’in de mutfağında yangın var. Kredilerimizi kullandırmıyorlar” dedi. Ekonomik krizin belediyeleri etkilediği olumsuz duruma dikkat çeken Başkan Soyer, zor şartlar altında dahi tüm imkanların seferber edilerek İzmirlilere hizmet götürüldüğünü de sözlerine ekledi.