Tunç Soyer, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki günlük Ankara ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Soyer ve Kılıçdaroğlu’nun ana gündem maddesi 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi oldu.
Buluşma ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Tunç Soyer, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. İkinci yüzyılın İktisat Kongresi ve İzmir’deki diğer çalışmalarımız hakkında konuştuğumuz çok verimli buluşma için teşekkür ederim” dedi.
“Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Şubat 2023’te başlayacak.
Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk ile bir araya gelerek keyifli bir görüşme gerçekleştirdik.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 23, 2022
İkinci yüzyılın İktisat Kongresi ve İzmir’deki diğer çalışmalarımız hakkında konuştuğumuz çok verimli buluşma için teşekkür ederim. pic.twitter.com/DWrntirMzU
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