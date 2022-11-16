Tunç Soyer COP27’ye katıldı... ‘Döngüsel Kültürlü Şehirler İttifakı’ için davet

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde 27’ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na çevrim içi katıldı. Konferansa ICLEI ortaklığında katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICLEI’nin Yerel Yönetimler ve Belediyeler-LGMA Çok Düzeyli Eylem Pavyonu’nda "İklim Acil Durumu için Döngüsel Tarım" başlıklı bir panel düzenledi. Moderatörlüğünü ICLEI Küresel Savunuculuk Direktörü Yunus Arıkan’ın yaptığı panelde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Gezegenimizle uyumlu bir yaşam stratejisi elde etmek için yeni ilke ve yaklaşımlara ihtiyacımız var” diyerek Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşımı olan döngüsel kültür kavramından söz etti. Soyer, “Tek başına hareket etmek asla yeterli değildir. Eylemlerimiz arasınd aki uyum, doğa ile uyum kadar önemlidir” diyerek birlik içerisinde olmanın ve harekete geçmenin zamanı olduğunun altını çizdi. Soyer sözlerini şöyle tamamladı: “Bu hafta başında İzmir'de gerçekleşen Arlem Genel Kurulu'nda geliştirdiğimiz yeni girişimimize bu vesileyle davet etmek isterim. Bu, Döngüsel Kültürlü Şehirler İttifakı.”

“TUNÇ SOYER GİBİ GÜÇLÜ VE VİZYONER ORTAKLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Bölge Direktörü olan Sameh Wahba ise tarım ve gıda sisteminde ciddi sorunlar olduğunu vurgulayarak “Döngüsel tarım ile kaynaklarımızı optimize edebilir, atıklarımızı minimize edebiliriz ve karbon ayak izimizi azaltabiliriz” dedi. Wahba aynı zamanda sulama sistemlerinin modernizasyonu ve suyun döngüselliği açısından Türkiye’yi desteklediklerini belirterek “Küresel iklim krizi ancak etkili işbirlikleri ile çözülebilir. Şehirler çözümün ana parçasıdır. Gıda ve tarım sistemlerinin sürdürülebilir bir dönüşümü uzun vadede mümkündür. Tunç Soyer gibi güçlü ve vizyoner ortaklara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“ARTIK GIDA SEKTÖRÜNÜ İHMAL EDEMEYİZ”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında Sürdürülebilir İş ve Altyapı Direktörü Gianpiero Nacci ise sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili sorunların tespit edilmesi için tüm sektörler, paydaşlar ve karar alıcıların bir araya geleceği bir platform oluşturmak gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Berlin Küresel Ofisi Direktörü Martin Frick ise “İklim alanında BM tarafından 27 zirve yapıldı, ancak 27 zirveden sonra gıda ve tarım merkezi bir konu haline geldi. Uzun süre enerji, ulaşım sektörünü merkeze aldık ve gıda sistemlerini ihmal ettik, fakat artık bu sektörü ihmal edemeyiz. 2019 yılında 135 milyon insan akut açlık sorunu yaşarken bu sayı günümüzde 276 milyona yükselmiştir” dedi.

İklim Gençlik Müzakerecileri Programı, BM Gıda Sistemleri Şampiyonları Ağı Üyesi, Marie-Claire Graf ise zirvede yaratılan etki sayesinde işbirliklerinin ve sorumluluk alan paydaşların artacağı konusundaki temennilerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ise iklim krizi konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını aktardı.