Tunç Soyer: Daha çok yardıma ihtiyaç var!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:04

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:39

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye tüm dünyadan yardımlar giderken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bilgi verdi.

"Umut Hareketi'ni büyütüyoruz!" diyerek yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Tunç Soyer, 8 Şubat günü ilçe belediyeler, yardımseverler ve büyükşehir belediyesinin kendi olanaklarıyla 46 TIR, 27 kamyon ile insani yardım malzemelerinin deprem bölgesine doğru yola çıkardıkları belirtti ve "Böylece depremin ilk üç gününde İzmir'den Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Hatay, İskenderun, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya gönderilen desteğin miktarı 92 TIR, 42 kamyon, 3 uçak, 1 gemiye ulaştı. 346 bin battaniye, 6 bin 500 yorgan, 3 bin 500 yastık, 687 bin giyecek, 13 bin gıda, 10 bin hijyen paketi, 7 bin 500 paket hijyenik ped, 16 bin bebek bezi ve maması, 366 bin litre içme suyu, tonlarca insani yardım malzemesi belediyemizin koordinesinde afet bölgeye sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Yardımların yetersiz olduğunu ifade eden başkan Soyer, “Yeterli mi? Hayır! İki gündür bölgedeyim. Başta yiyecek, su ve battaniye olmak üzere çok büyük ihtiyaç var. Destek kampanyamızı büyüterek sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışından http://umuthareketi.izmir.bel.tr, http://birkirabiryuva.org ve toplama merkezlerine yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.