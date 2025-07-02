Tunç Soyer de aralarında... İzmir Emniyeti'nin 'gözaltı' görüntülerine CHP'den ilk tepki: 'Bir Allah’ın kulu, şu görüntüleri servis etmenin kime ne yararı var anlatsın!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı görüntüleri paylaşıldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, görüntülere tepki gösterdi.

"ALGI İÇİN FALANSA..."

Akdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bana bir Allah’ın kulu, şu görüntüleri servis etmenin kime ne yararı var anlatsın. Algı için falansa o faydası da yok kimseye. Görünce etkilenen yok. Görünce bunu servis edenlere söylenen var."



