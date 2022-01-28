Tunç Soyer duyurdu: İBB elektrik dağıtım şirketi kuruyor

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik dağıtım şirketi kuracağını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Ocak 2022 Cuma, 12:53
Tunç Soyer duyurdu: İBB elektrik dağıtım şirketi kuruyor
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni projesini duyurdu. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyes'nin ve bağlı kuruluşlarının enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik dağıtım şirketi kurulacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Türkiye’de bir ilki başardık. Gurur doluyuz. Aylardır belediyemize ait bir elektrik dağıtım şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz." ifadesini kullandı. 




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