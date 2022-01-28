Tunç Soyer duyurdu: İBB elektrik dağıtım şirketi kuruyor
Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik dağıtım şirketi kuracağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni projesini duyurdu. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyes'nin ve bağlı kuruluşlarının enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik dağıtım şirketi kurulacak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Türkiye’de bir ilki başardık. Gurur doluyuz. Aylardır belediyemize ait bir elektrik dağıtım şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumcu kardeşler altınlarla kaçtı
- Kar topu atan çocuklara saldırdı, bıçaklandı
- Çeşme Meydanı’nındaki kaçak yapılar yıkıldı
- Siyah kar yağdı: 'Gece kadar kara'
- Anonsla uyarı yapıldı: 'Uzak durunuz!'
- Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
- Tunç Soyer duyurdu: İBB elektrik dağıtım şirketi kuruyor
- Uçan'dan transfer açıklaması: 'Emre hocamız beni aradı'
- ADD'den Demokrasi Şehitlerini Anma Programı
- İtalyan basınından Muriqi iddiası!