Tunç Soyer eğitim bursu için son başvuru tarihini duyurdu

03 Kasım 2022 Perşembe, 17:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ailesi İzmir’de ikamet eden 10 bin üniversite öğrencisine vereceği eğitim bursuna başvurular devam ediyor.

Aylık 500 TL’den toplam 4 bin TL verilecek eğitim burs için son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğunu duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, “Sevgili gençler, 10 bin öğrencimize sağlayacağımız 4 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım” dedi.



