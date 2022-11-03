Tunç Soyer eğitim bursu için son başvuru tarihini duyurdu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 bin öğrenciye verilecek 4 bin TL’lik eğitim bursu için başvuruların devam ettiğini ve son başvuruların 15 Kasım’da alınacağını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ailesi İzmir’de ikamet eden 10 bin üniversite öğrencisine vereceği eğitim bursuna başvurular devam ediyor.
Aylık 500 TL’den toplam 4 bin TL verilecek eğitim burs için son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğunu duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, “Sevgili gençler, 10 bin öğrencimize sağlayacağımız 4 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım” dedi.
Sevgili gençler,— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2022
10 bin öğrencimize sağlayacağımız 4 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları devam ediyor.
Son başvuru tarihi 15 Kasım.??https://t.co/DARqkaL08Q
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