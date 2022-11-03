Tunç Soyer eğitim bursu için son başvuru tarihini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 bin öğrenciye verilecek 4 bin TL’lik eğitim bursu için başvuruların devam ettiğini ve son başvuruların 15 Kasım’da alınacağını söyledi.

İZMİR / Cumhuriyet
03 Kasım 2022 Perşembe, 17:00
Tunç Soyer eğitim bursu için son başvuru tarihini duyurdu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ailesi İzmir’de ikamet eden 10 bin üniversite öğrencisine vereceği eğitim bursuna başvurular devam ediyor. 

Aylık 500 TL’den toplam 4 bin TL verilecek eğitim burs için son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğunu duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, “Sevgili gençler, 10 bin öğrencimize sağlayacağımız 4 bin TL’lik eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer burs

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