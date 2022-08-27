Tunç Soyer: Gülşen serbest bırakılsın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nisan ayındaki bir konserde imam hatiplilere yönelik yaptığı şaka nedeniyle tutuklanan sanatçı Gülşen için çağrıda bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:08
Tunç Soyer: Gülşen serbest bırakılsın
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Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde arkadaşı üzerinden imam hatipliler ile ilgili yaptığı şaka nedeniyle tutuklandı.

Tepki çeken karar sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Gülşen'in serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

"KORKMUYORUZ"

Soyer,"Otoriter ve popülist rejimlerin amacı toplumda korkuyu egemen kılmaktır. Hak, hukuk adalet arayışının önündeki en büyük engelse korkudur. Korkmuyoruz. Elbette vatandaşlarımızı ayrıştıran, inciten bir sözü desteklemiyoruz. Ancak iktidarın keyfine bırakılmış bir adalet terazisi yerine, toplumun tüm kesimleri için adil olan ve hukukun evrensel değerlerini savunan bir adalet istiyoruz. Gülşen serbest bırakılsın...’’ ifadelerini kullandı.



Gülşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

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