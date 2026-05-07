Tunç Soyer'in davasının savcısı yine değişti! Defne Soyer’den tepki: '10 ayda 3 savcı, 3 mahkeme heyeti değişti'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlıkları sürerken, soruşturma dosyasında bir kez daha savcı değişikliği yaşandı. Tutuklu yargılanan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in avukatı Av. Murat Aydın, iddianame sürecini yürüten savcının görevden alındığını açıkladı. Daha önce de dosyaya bakan başka bir savcı değiştirilmişti. Öte yandan, ilk dalga operasyon sürecinde dosyada aktif rol üstlenen ve yaklaşık iki yıldır soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının da kısa süre önce dosyadan çekildiği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturması kapsamında yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kızı ve avukatı Defne Soyer, sürece ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

Avukat Defne Soyer, kooperatifçilik modeli nedeniyle bir belediye başkanının tutuklanamayacağını belirterek, soruşturma sürecinde yaşanan savcı ve mahkeme heyeti değişikliklerinin kamuoyunda adalete olan güveni zedelediğini ifade etti. Defne Soyer, kentsel dönüşümde uygulanan kooperatifçilik modeli üzerinden yürütülen soruşturmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak, “Kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli sebebiyle bir belediye başkanı kooperatiflerin iç işleri bahane gösterilerek tutuklanamaz. İlk dosyada mahkemede modelin hukuka uygun olduğu anlaşıldı. Sorunun modelde olmadığı artık net” dedi.

“TAHLİYE BEKLENİRKEN YENİDEN TUTUKLANDI”

İlk dosyada yaklaşık 6 aylık tutukluluk süresinin ardından tahliye beklentisinin oluştuğunu kaydeden Defne Soyer, duruşmadan kısa süre önce dosyada yeni bir sürecin başlatıldığını öne sürdü. Defne Soyer, “İlk dosyada tahliye olmasına kesin gözüyle bakılan duruşmadan 5 gün önce, savcılık tarafından ilk dosyadan ‘kooperatiflerin iç işleri’ denilerek tefrik edilen dosyaya yeniden dahil edilmeye çalışıldı. Tam tahliye olacakken yeniden tutuklandı” ifadelerini kullandı.

“MASAK RAPORUNDA ALEYHE TEK BİR BULGU YOK”

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna da değinen Defne Soyer, raporda Tunç Soyer aleyhine herhangi bir tespitin bulunmadığını söyledi. Defne Soyer, “MASAK raporuna göre Tunç Soyer’in hiçbir kooperatif yönetimi, denetimi ya da alt taşeronlarla para ilişkisi yok. Şüpheli bir para hareketi bulunmuyor. 15 yıllık belediye başkanlığı süresince zenginleşmediği de ortada. Devletin hazırladığı rapor bunu söylüyor ama Tunç Soyer hâlâ tutuklu” dedi.

“3 MAHKEME HEYETİ, 3 SAVCI DEĞİŞTİ”

Soruşturma dosyasında yaşanan değişikliklere dikkat çeken Defne Soyer, ikinci tutukluluk kararının verildiği dosyada savcının ikinci kez değiştiğini belirtti. 10 aylık süreçte 3 mahkeme heyeti, 3 üye hakim ve 3 savcı değişikliği yaşandığını ifade eden Defne Soyer, “30’a yakın bilirkişi ve 4 üniversite neden bir dosyaya rapor vermekten imtina eder? Bu yaşananlar memlekette hukuka ve adalete olan güveni sarsıyor” diye konuştu.

“DERHAL TAHLİYE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Tunç Soyer’in dosyalara dahil edilmesinin mümkün olmadığını savunan Defne Soyer, tüm delillerin toplandığını ve buna rağmen tutukluluğun sürdüğünü belirterek, “Artık Tunç Soyer’in derhal tahliyesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

MURAT AYDIN: “ORTADA SUÇ SAYILAN BİR EYLEM YOK”

Avukat Murat Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıldır devam eden soruşturmada dört ayı aşan süredir tutuklu olanlar hakkında yapılan tüm incelemeler sonucunda suça dair hiçbir delil bulunamadı. Bulunamayacak da çünkü ortada suç sayılan bir eylem yok. Temmuz ayından beri devam eden ve 311 gündür süren tutukluluk, bir dosyada tutuklu kalmanın hiçbir koşulunun oluşmadığı görülünce aynı olay için yeniden açılan başka dosyalar, yedeğin yedeği tutuklamalar, sürekli değişen hakimler, savcılar...Kişi hak ve özgürlüklerinin ağır ihlali devam ediyor. Olmayan suçu bulamayanlar soruşturmayı tamamlamıyor ve tutukluluk süresi uzamaya devam ediyor. Tüm olumsuzluklara rağmen bizim de adalet talebimiz, mücadelemiz ve de gelecek güzel günlere dair umudumuz sürüyor ve sürecek.” ifadelerini kullandı.