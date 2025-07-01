Tunç Soyer'in kızı Defne Soyer’den açıklama: 'Siyasi bir süreç'

Defne Soyer açıklamasında “Bu yaşananların bir siyasi dava olduğunu düşünüyoruz. Umarım bu yanlıştan en kısa sürede dönülür. Bu tür operasyonlar artık gerçekten yıpratıcı hale geldi. Ülkeye faydası olan insanların bu şekilde cezalandırılması doğru değil. Toplum artık bunu taşıyamıyor, bu uygulamalara devam edilmemeli” ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer’in gözaltına alınmasına neden olan dosyaya da değinen Defne Soyer, dosyada ciddi bir hukuki gerekçe olmadığını savundu.

Soyer, “Konunun içeriğine dair şunu söyleyebilirim: Babam görevi kapsamında çalıştı, özellikle depremzede vatandaşlar için yürütülen projelere öncülük etti. Halk Konut Projesi gibi Türkiye’ye örnek olacak çözümler üretti. Biz bir deprem ülkesiyiz ve bu tür yaratıcı çözümlere her zamankinden fazla ihtiyacımız var" dedi.

İfadelerin henüz alınmadığını, sürecin uzamasının da bundan kaynaklandığını belirten Soyer, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Şu an sadece bir ön işlem süreci yaşanıyor. Her zaman söylediğim gibi babam gayet sağlam. Endişelenecek bir durum yok. Bu süreci ve dosyayı bir yılı aşkın süredir takip ediyoruz. Ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.