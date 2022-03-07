Tunç Soyer: İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olma çağrısı yapıyorum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl savaşın gölgesinde kutlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında İstanbul Sözleşmesi’ne acilen geri dönme çağrısında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada savaşın gölgesinde barış, İstanbul sözleşmesi ve kadın istihdamı vurguları öne çıktı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem toplumsal hem de küresel barış için elzem olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Kadın erkek eşitliğini tesis edemezsek ne adil bir dünyayı ne de barışı mümkün kılabiliriz. Ne kadın cinayetlerini engelleyebilir, ne de ülkeleri bombalanan kadınların ve çocukların ülkelerini terk etmek zorunda kalmasının önüne geçebiliriz. Bunun için kadınların öncülüğünde acilen toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen politikaların geliştirilmesi ve bu politikaların harfiyen uygulanması şart” dedi.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU
Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliklerini yerine getirmeyi kararlıkla sürdüreceğini de vurguladı. Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin çekilme kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede devlete, yerel yönetimlere çok önemli görevler yüklüyordu. Ancak biz sözleşme hükümlerinin arkasındayız ve acilen İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olma çağrısı yapıyorum. Tüm imkanlarımızı seferber ederek psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınların yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”
CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKESİ
Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karar alma mekanizmalarında eşit temsilin uygulandığını dile getirerek “Biz yönetim ve istihdam politikasında cinsiyet eşitliği ilkesini esas alıyoruz. Belediyemiz ülkemizde en fazla kadın yöneticinin olduğu kurumların başında geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlar karar alma mekanizmalarında güçlü bir şekilde varlığını hissettiriyor. Kadın ve erkek yönetici oranlarımız neredeyse yarı yarıya” diye konuştu. Erkek egemen iş kollarında kadın istihdamını önemsediklerini vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hedefle gemi kaptanı, Eshot şoförü, metro ve tramvay vatmanı, zabıta memuru, itfaiye memuru, vinç operatörü, güverte personeli iş kollarında kadın istihdamını sürekli arttırıyoruz. İZSU’da daha yeni iş makinası operatörü ve ağır vasıta şoförü 30 kadın işbaşı yaptı. Son üç yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kadın çalışan oranının yüzde 40 artış gösterdiğini de söylemeliyim.” Başkan Soyer, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde değil İzmir’de de kadın erkek eşitliğini hayatın her alanında sağlamak için pek çok somut proje yürüttüklerini de ekleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Şiddetin olmadığı, eşit ve adil bir dünya için tüm kadınların umudunu İzmir’den yeşerteceğiz”
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