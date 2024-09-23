Tunç Soyer: İzmir Körfez’in acilen temizlenmesi gerek

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:16

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:16

İzmir Körfezi’nden yaşanan balık ölümleri ve koku tartışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Yaşayan Körfez Projesi'ni hatırlatan Soyer, bu projeyi üç aşamalı olarak planladıklarını dile getirdi: “İlk aşama kara, ikinci aşama kıyı ve üçüncü aşama deniz çalışmalarından oluşuyordu. Kara çalışmalarıyla yağmur suyunun körfeze doğrudan ulaşmasını sağladık, böylece kanal üzerindeki kapasite baskısını azalttık. Kemeraltı'ndaki su baskınlarını tamamen sonlandırdık ve körfezde olumlu sonuçlar aldık.”

"KÖRFEZDEKİ KOKU KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR"

Körfez'deki kokunun düşük sirkülasyon değil, kirlilikten kaynaklandığını belirten Soyer, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan yenileme çalışmalarını anlatarak, “İzmir’in büyüyen nüfusuna cevap verebilmek için tesisin kapasitesini artırdık ve yeniledik. Arıtma tesisindeki çamuru işleyerek hammaddeye dönüştürdük ve bu hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir kazanım sağladı” dedi.

"KÖRFEZDE YÜZECEĞİM DEMEK, BAŞKANIN SORUMLULUĞUDUR"

Soyer, Körfez’de yüzme konusundaki açıklamalarının siyasi bir popülizm olmadığını belirterek şunları söyledi: “Körfezde yüzmek, İzmir’in geleceğine olan sorumluluğumuzun bir parçasıdır. İzmir’in en yaşamsal sorunlarından biri olan Körfez’in temizlenmesi için bir dakika bile kaybedecek zamanımız yok.”

ASLANOĞLU: MERKEZİ HÜKÜMET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer'in körfez ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde geçmiş dönemlerde önemli çalışmalar yapıldığını ancak Körfez’deki kirliliğin en büyük sebebinin körfeze gelen kirli akıntının engellenememesi olduğunu belirtti. Ayrıca, merkezi hükümetin de bu konuda üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini ifade etti.

Önceki belediye başkanlarının kapalı toplantılarda fikirlerinin alınmasının ve tecrübelerinden faydalanılmasının önemli olduğunu belirten Aslanoğlu, "Ancak, basınla paylaşımlarını doğru bulmuyorum," dedi.