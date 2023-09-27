Tunç Soyer, İzmir Körfezi'nin su kalitesi analizlerini paylaştı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:31

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından "Yüzülebilir körfez" hedefine yaklaşıldığını bildirdi.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ümit Özlale’nin körfeze kokuyu önlemek amacıyla kimyasal döküldüğünü iddiası gündemdeki yerini korurken Soyer'in kamuoyuyla paylaştığı analiz sonuçlarında, yüzme suyu yönetmeliğine göre tehlike arz eden bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

"ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Soyer, sosyal medya hesabından “Kamuoyuna duyurulur” notuyla paylaştığı görselde "Yüzülebilir Körfez hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Yüzme suyunun kalitesi yönetmeliğine göre; körfez su kalitesi analizleri” yer aldı.

Yönetmelikteki kriterlere göre, İzmir'in merkezde bulunan gözde kıyılarının iyi ila orta arasında değiştiği görüldü.

Mikrobiyolojik parametreleri paylaşan ilçeler şöyle:

Alsancak iyi, Konak orta, Karşıyaka orta - iyi, Mavişehir orta - iyi, Balçova Özdilek orta - iyi, Balçova Engelliler Parkı iyi, Güzelyalı iyi.