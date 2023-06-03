Tunç Soyer: İzmir yenilenebilir enerjinin başkenti olacak

Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:14

Güncelleme: 03.06.2023 - 13:14

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), İzmir'de 2. ENSİA Network Buluşması düzenledi. Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların katıldığı programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Buluşmada konuşmaların ardından Başkan Tunç Soyer'e yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

SOYER: İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK KIYMETLİ

Hayata geçirdikleri projelerle İzmir'in yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti olacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hiç kuşkunuz olmasın. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Çünkü dünyanın en zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bu şehir, bunu hak ediyor. Ama burada ENSİA'ya çok iş düşüyor. Bu networking buluşması aslında başlı başına güven kaynağı. Bunun mümkün olduğunu gösteren bir güven kaynağı ama en güzeli de Genç ENSİA'yı kurmuş olmanız. Aydınlık bir gelecek için gençlerin bu alana sahip çıkması çok önemli. Hepinizi kutluyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İşbirliğimiz çok kıymetli” dedi.

WOLTER: İZMİR ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter ise İzmir'in yenilenebilir enerjide çok önemli bir kümelenme merkezi olduğunu ifade ederek, “Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış olması çok değerli. Alman-Türk enerji işbirliğinin potansiyelinden yararlanmak için ekonomik işbirliğimizi öncelik haline getirmeliyiz” diye konuştu.