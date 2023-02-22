Tunç Soyer: İzmir'i geleceğe hazırlayacağız

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 08:05

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent hedefi doğrultusunda hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Başkan Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda beşinci etap için başlatılan yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer, inşaat çalışmaları süren diğer etaplara da giderek son durumla ilgili bilgi aldı.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR”

Saha gezisinde konuşan Başkan Soyer, “Burada temel attığımız günü hatırlıyorum. O günden bugüne binaların bu kadar yükselmiş olmasının çok değerli olduğunu söylemeliyim. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Bir yandan da uzlaşması sağlanan, tapusu devrolunan yerlerin yıkımıyla ilgili süreç devam ediyor. Bugün o son kalan bölgelerin yıkım çalışması yapılıyor” dedi.

Deprem felaketiyle yüzleştiğimiz bugünlerde kentsel dönüşümün öneminin daha da arttığını belirten Başkan Soyer, “Hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem şehrin depreme daha dirençli hale getirilmesi hem de insanların daha güvenli, huzurlu, sağlıklı binalarda yaşamaları konusunda büyük özveriyle çalışan arkadaşlarımın her birini ayrı ayrı kutluyorum. Deprem felaketi ve acıları içimizdeyken bir yandan da bu şehrin geleceğe hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

3 BİN 520 KONUT VE 338 İŞYERİ OLACAK

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplam 3 bin 520 konut ve 338 işyeri inşa edilecek. Alanda 4 bin 200 metrekaresi kapalı iki katlı yeni pazar alanı, yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanı, 3 bin 500 metrekaresi kapalı spor tesisi ve sosyal alanlar yapılacak. 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı da kazandırılacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü etapta bin 134 konut, 74 işyeri için yapım çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi birinci etapta 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim etmişti. Yaklaşık 600 konut ve iş yerini kapsayan beşinci etabın kura çekimi 8 Haziran’da yapılmış, yurttaşların güvenle oturacakları konforlu konutlar noter huzurunda belirlenmişti.