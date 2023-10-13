Tunç Soyer: Öldürmeyen bir uygarlık kuracağız

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen Şubat ayında düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ilk forumu olan ve İzmir’de 100 yıl sonra yeniden toplanan “Kadın ve İktisat Kongresi”nin çıktısı “100. Yaşında İzmir Kadınlar Kongresi” kitabı yayımlandı. Kitap tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, BASİFED Üyesi Dernek Yöneticileri, FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile davetli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Editörlüğünü Serdar Şahinkaya ve C. Coşkun Küçük Özmen'in üstlendiği 100. Yaşında İzmir Kadınlar Kongresi kitabı, Elif Güner Bayındır'ın koordinasyonunda hazırlandı.

“TÜRK KADINI CUMHURİYETİN LOKOMOTİFİ OLDU”

Kurtuluşun şehri İzmir’de, kuruluşun temellerinin 100 yıl önce İzmir İktisat Kongresi ile atıldığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Emperyalizme karşı tarihin gördüğü en büyük direnişi gösteren bir ulusun misak-ı iktisadisi bu kongrede çizildi. Anadolu’nun her yerinden üreticiler, sanayiciler, işçiler bir araya geldi ve bir hayal kurdu. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde siyasi bağımsızlığımızla birlikte iktisadi bağımsızlığımızın temelleri böyle atıldı. Ortak akıl ve ortak vicdanla. Atatürk, o vicdan terazisinin kadın düşüncesi olmadan inşa edilemeyeceğini çok iyi biliyordu. Öyle ki, Ulu Önderimizin iştirakiyle ana kongre toplanmadan iki hafta önce bir Kadınlar Kongresi düzenlendi. Bu kongreyle kadınların topyekûn özgürleştiği, yaşamın her alanında eşit ve adil şekilde yer aldığı bir yol haritası belirlendi. Türk kadını, Cumhuriyetin lokomotifi oldu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sayılı günler kala, bu vizyonun geldiği noktayı hep birlikte görüyor ve bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“ÖLDÜRMEYEN BİR UYGARLIK KURACAĞIZ”

Atatürk’ün önderliğinde yapılan Kadınlar Kongresi’nden bir asır sonra İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ilk adımını kadınlarla birlikte attıklarının altını önemle çizen Başkan Tunç Soyer, “Geçtiğimiz Şubat ayında Kadın ve İktisat Kongresi’nde bir araya geldik. 2 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz kongremizin açılışında şunu söylemiştim. ‘Bugün, geleceğin Türkiye’sinin inşasına kadın erkek yan yana başlıyoruz. Bunun mümkün olabilmesi içinse kadınlara evvela özür borçluyuz. Bedensel gücümüzü bir şiddet kaynağına dönüştürdüğümüz için. Kadınlar üzerinde tahakküm kurmaya yeltendiğimiz için. Biz erkekler, her şeyden önce kadınlara tarihin ve çocuklarımızın huzurunda özür borçluyuz.’ Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yine kadınların öncülüğünde eminiz, kararlıyız! Atamızın ‘Cumhuriyet erdemdir’ sözüyle tarif ettiği o erdemleri yani barışı ve demokrasiyi koruyacağız. Bugün değilse muhakkak yarın. Öldürmeyen bir uygarlık kuracağız. Yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. 100. Yılında İzmir Kadınlar Kongresi Kitabı’yla birbirinden değerli konuşmaları, ortak akıl ve ortak vicdanla aldığımız kararları tarihe not düşüyoruz. Bu toprakların umudu 100 yıl sonra bir kez daha, Cumhuriyetin özgür kadınlarının ellerinde yükseliyor. Bu kitabı, erkek şiddetine maruz kalan, hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün kadınlara adıyoruz” diye konuştu.

“KADIN SORUNU ÇÖZÜLMEDEN HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLEMEZ”

Kadın ve İktisat Kongresi’nden sonra “söz uçar yazı kalır” gerçeğinden yola çıkarak bu kitabı hazırladıklarını dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Yaptığımız işin kitabının çıkması yaptığımız işten dolayı bizleri heyecanlandırıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi kadın sorunu çözülmedikçe modern bir toplum, üretim toplumu ve gelişmiş bir toplum olamazsınız. Günümüzde yaşadığımız sorunların neredeyse tamamı da bunlardan oluşuyor. Bu yönüyle, ihtiyacımız olan yapısal reformların ilk sırasında kadın sorunu olmalıdır. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ESERE KATKI SAĞLAMAKTAN ONUR DUYDUK”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, hassasiyetle üzerinde durduğu konularından birisinin de Türk kadınının hak ettiği yere ulaştırılması olduğunu belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise bu fikirler ışığında BASİFED tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen 100. Yaşında İzmir Kadınlar Kongresi isimli esere de katkı sağlamaktan büyük bir onur duyduklarını kaydetti.

CUMHURİYET’İ VE İZMİR’İ KAVRAMANIN KILAVUZU

Kurtuluşun kenti olan İzmir’de peş peşe yapılan “Kadınlar Kongresi” ve “İktisat Kongresi” ile kuruluşun da kenti olarak tarihe geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, bu kongrelerin aynı zamanda 100. yıla bakan bütünlüğün içinde Cumhuriyeti ve İzmir’i doğru kavrayabilmenin de kılavuzu olduğunu söyledi.

Dr. Serdar Şahinkaya da BASİFED’in 2 Şubat 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde toplanan Kadınlar Kongresi’ni hatırlayarak tam yüz yıl sonra 2 Şubat 2023’te Kadınlar Kongresi’ni yeniden topladıklarını belirtti. Şahinkaya, büyük bir emek sonucu ortaya çıkan bu kitap ile de 100 yıl sonra düzenlenen Kongre’yi tarihe not düşmüş olduklarını kaydetti.

KADIN VE İKTİSAT KONGRESİ İKİ OTURUM HALİNDE YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen Şubat ayında düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin ilk forumu, 2 Şubat 1923'teki tarihi Kadınlar Kongresi'nin anısını yaşatmak üzere düzenlenen Kadın ve İktisat Kongresi idi. 2 Şubat 2023'te İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKONFED desteği ile BASİFED tarafından yapılan Kadın ve İktisat Kongresi, iki oturum halinde gerçekleşmişti. Kongre'nin ilk oturumu, Anadolu'nun 50'den fazla üretici, yaratıcı ve girişimci kadınını temsil eden STK’lara ev sahipliği yaptı. İkinci oturum, İktisat ve Kadın teması etrafında oluşturuldu. Panellerde; İktisat ve Kadın; Demokrasi ve İktisat; Ekoloji; İnovasyon; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konuları ele alındı. Uzman konuklar, 21. Yüzyılın perspektifiyle konuları tartışarak toplum için yeni ufuklar çizdiler. Bu özel kitap, kongrede paylaşılan görüşlerin bant çözümlerini temel alarak hazırlandı.