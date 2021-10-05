Tunç Soyer önerdi, bakanlık onayladı: Marmara Gölü'ne su verilecek

05 Ekim 2021 Salı, 16:59

İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için Ağustos ayında “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi sırasında Gölmarmara Gölü’nde incelemelerde bulunan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tamamen kuruyan Gölmarmara Gölü’ne yıl içinde bir milyon metreküp su verilmesini önermişti. Soyer, acil olarak Gördes Barajı’ndan 1 milyon metreküp can suyu vererek gölün kurumasının önüne geçmek için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne remi başvuru yapmıştı.

Şener Kilimcigöldelioğlu - Tunç Soyer

Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın göle Gördes Barajı'ndan su verilmesine onay verdiğini duyurdu. Konuya ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulunan GEMA Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Göl su kıtlığından ziyade, yanlış planlama sonucu kurudu. Marmara Gölü çevresindeki Hacıveliler, Bozköy, Yeniköy, Kemerdamı ve Pazarköy mahallelerimizde yaşayanlar gölün etrafındaki arazileri ekip, gölden su çekerek kurumasına neden oldu. Bu şekilde su kalmadı. Marmara Gölü'ne Kum Çayı'ndan su geliyordu. Bu su İzmir Belediyesi'ne içme suyu olarak verildiği için şu an o bölgeden su gelmiyor. Bu su da gelmeyince su kıtlığı meydana geldi. Kum Çayı'ndan mutlaka tekrardan göle su bırakılması gerekiyor" dedi.

İZSU ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayı ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) gölde incelemede bulunduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Salihli'ye gelerek incelemede bulundu. Tekelioğlu Mahallesi'nde söz verildi. 1 milyon metreküp su verilecekti. Manisa Valiliğine ve Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Bölge Müdürlüğü'ne, 2 defa dilekçe verdik, olumlu bir sonuç alamadık. Sonra 2 defa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazdım. Olumlu cevap geldi, Gördes Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne su verilmesine karar verildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) gelerek, incelemede bulundu. İnceleme sonrasında Kum Çayı etrafında 5 kuvars madeni, 2'de kum ocağı şirketi var. Bu şirketlerin Kum Çayı yatağında tahribat yaptığı ortaya çıktı. O kurumlardan davacı olacağız. Konuyu DSİ Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirdik. Hazırlığımız bitti, birkaç gün içerisinde suç duyurusunda bulunacağız. Göl Marmara yeniden su dolacak. Göl, göl olarak kalacak. Mahallelerimiz gölün etrafındaki arazileri ekmemeleri lazım. Suyun bitmesinde çiftçilerimiz de sorumlu, DSİ de sorumlu. Dere tahribatı biter bitmez, yağmur yağmasını beklemeden Marmara Gölü'ne su verilecek."