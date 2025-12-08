Futbolda bahis soruşturması: Metehan Baltacı ile Murat Sancak hakkında tutuklama kararı!

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor'un Senegalli oyuncusu Alassane Ndao ve Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan tutuklandı.

Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

ZORBAY KÜÇÜK'E ADLİ KONTROL ŞARTI

Hakem Zorbay Küçük ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zorbay Küçük'ün yanı sıra 9 isim daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

METEHAN BALTACI HAKKİNDAKİ SUÇLAMALAR

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında bir isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine üç yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

MURAT SANCAK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda; 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1.157 işlemde 1 milyar 226 altı milyon TL tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, Yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı.

Adli kontrol kararı verilen isimler şu şekilde:

Abdulsamet BURAK

Cengiz DEMİR

Erhan ÇELENK

İsmail KALBURCU

Salih MALKOÇOĞLU

Samet KARABATAK

Tolga KALENDER

Uğur Kaan YILDIZ

Gamze NELİ KAYA

Zorbay KÜÇÜK

Tutuklama istemiyle sevk edilenler ise şu şekildeydi:

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Emrah Çelik

Yunus Emre Tekoğul

Metehan Baltacı

İzzet Furkan Malak

Bartu Kaya

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Murat Sancak

Orkun Özdemir

Kadir Kaan Yurdakul

Faruk Can Genç

Alassane Ndao

Ensar Bilir

Oktay Aydın

Yücel Gürol

Mert Hakan Yandaş

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ahmet Okatan

Gürhan Sünmez

Mehmet Emin Katipoğlu

Volkan Erten

Şahin Kaya

Ümit Kaya

39 K İŞİ G ÖZALTINA ALINMI ŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 39'u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.