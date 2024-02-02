Tunç Soyer: Onların geçer akçesi rant, bizimki hak

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında Türkiye’ye örnek şekilde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm, belediye garantörlüğü ilkelerine bağlı olarak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ege Mahallesi’nde de çalışmalar hızla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin merkezinde yıllardır çözüm bekleyen Ege Mahallesi’nde birinci etapta hak sahiplerinin de yeni yuvalarına kavuşacağı alanda temel atma törenine ev sahipliği yaptı. Törene Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bürokratlar, siyasi partilerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

“İZMİR'İ GÜVENLİ YAPI STOKUYLA BULUŞTURMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir’in güvenli yapılara ve sağlıklı altyapıya kavuşturulacağının sözüyle yolculuğa başladıklarını vurgulayarak “Üç temel ilkeye dayanarak eşi benzeri görülmemiş bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattık. Yerinde dönüşüm, yüzde 100 uzlaşı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğü… Bugün, bu üç ilke üzerinde yükselen Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında, yeni konutlarımızın temelini atıyoruz. Ege Mahallesi, İzmir'in en kritik kentsel dönüşüm noktalarından biridir. Yedi hektarlık dönüşüm alanda ilk etapta 700 bağımsız birim olmak üzere toplamda bin 800'ün üzerinde hane inşa ediyoruz. Doların tavan yaptığı, maliyetlerin her geçen gün katlanarak arttığı böyle bir dönemde, İzmir'i hak ettiği güvenli yapı stokuyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Ege Mahallesi’nde 494 milyon, Örnekköy’de 1 milyar 430 milyon, Gaziemir’de 470 milyon, Uzundere’de 2 milyar 465 milyon olmak üzere yaklaşık 4 milyar 860 milyon lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladık. İzmir’in 6 bölgesinde 8 etap halinde, 820 bin metrekarelik dev bir alanda şehrimizin depreme dayanıklı, yeni mahallelerini kurduk. Kurmaya devam ediyoruz” dedi.

“İZMİR’DE SADECE BİNALAR DEĞİL HAYATLAR DA DÖNÜŞÜYOR”

Kentsel dönüşüm mevzuatındaki tüm yetersizliklere rağmen binin üzerinde bağımsız birimin anahtar teslimini yaptıklarını belirten Başkan Soyer, “5 bin 560 bağımsız birimin ise yapım işleri devam ediyor. Bu yolda İzmir’in is¸ insanlarına da bir çağrıda bulunmuştuk. Kurdukları kentsel dönüşüm yapı kooperatifleriyle bu sıkıntılı süreçte çağrımıza yanıt verdiler. Kentsel dönüşümü, kooperatif modeliyle buluşturarak dayanışmamızı büyüttük. Vatandaşlarımıza kendi binalarının müteahhidi olma şansını sunduk. Birlikte başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğiyle İzmir’de sadece evleri değil, vatandaşlarımızın yaşamlarını da dönüştürdük” dedi.

“ONLARIN GEÇER AKÇESİ RANT BİZİM HAK”

İstanbul’daki Sulukule Mahallesi’nden örnek veren Başkan Soyer, “Bu ülkede kentsel dönüşüm denince akla gelen ilk yerlerden biri İstanbul, Sulukule’dir. Sulukule İstanbul’da Roman vatandaşlarımızın en yoğun nüfusa sahip olduğu yerlerden biriydi. Biriydi diyorum çünkü 2000’li yılların ortalarında Sulukule’deki Roman kardeşlerim kendi mahallelerinden acımasızca tecrit edildi. Doğdukları, büyüdükleri mahalle onlara çok görüldü. Kiminin evleri başlarına yıkıldı. Sulukule, buraya sonradan gelen zenginler arasında pay edildi. Bugünse biz İzmir’de Ege Mahallesindeyiz. Burası da Roman kardeşlerimin yoğun yaşadığı bir mahalle. Ve ne mutlu ki biz kimseyi bu mahallesinden etmeden, kentsel dönüşümü Roman kardeşlerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim geçer akçemiz başka. Onların geçer akçesi rant. Bizim geçer akçemiz hak. İşte bu yüzde biz İzmir’de kimsenin ahını almadan yeniledik. İzmir’de kimsenin evini başına yıkmıyoruz. Onlara sıcak bir yuva kurduk. Vicdanımız rahat, başımız dik” dedi.

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ”

Başkan Soyer ayrıca, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz kentsel dönüşümü hiçbir zaman vitrini süslemek olarak görmedik. Bizim için kentsel dönüşüm, vatandaşlarımızın içinde güvenle yaşayabileceği evler inşa etmek demek. İzmir'in refahını büyütmek demek. Biz bu şehrin binalarını değil, geleceğini inşa ediyoruz. Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında bugün temelini attığımız çalışmalarımız, işte bu kararlılığımızın bir yansımasıdır. Projemiz, Ege Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza ve İzmir’imize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi İzmir aşkıyla selamlıyorum. Aşkla İzmir. Daima İzmir” ifadelerini kullandı.

ALANDA NELER YAPILACAK?

Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap kapsamında, yaklaşık 120 bin metrekarelik inşaat alanında T Blokta (ticaret ve konut fonksiyonlu yüksek yapı bloku) 455 bağımsız birim ve B1-B2 (2 adet konut fonksiyonlu blok) bloklarda 251 bağımsız birim olmak üzere toplam 706 bağımsız birim üretilecek. Bu ihale ile ada içi altyapı, üst yapı, çevre düzenleme imalatlarına ait uygulama projeleri ile birlikte aynı zamanda 7 hektar büyüklüğündeki alan genelinde tüm alt yapı (yol, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, doğalgaz vb) uygulama projeleri de hazırlanmış olacak.

DEPREME DAYANIKLI YEPYENİ BİR MAHALLE

Ege Mahallesi’ndeki dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak. Yaklaşık 2 bin bağımsız birimin üretileceği Ege Mahallesi kentsel dönüşüm alanında birinci etapta 706 bağımsız birim inşa edilecek. Uzlaşmalar ve tapu devirleri tamamlandıkça ihaleye yönelik yeni yapım etapları belirlenecek. Ege Mahallesi’ndeki çalışmalar tamamladığında 7 hektarlık dönüşüm alanında hem fiziksel hem sosyal açıdan tüm eksiklikler giderilmiş olacak. Depreme dayanıklı yepyeni bir Ege Mahallesi yaratılacak.