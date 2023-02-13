Tunç Soyer: Sadece binalar değil sistem de çürümüş

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:56

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 09:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve büyükşehir belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da oluşturulan çadır alanını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Soyer’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HATAY'DA”

Oluşturulan yaşam alanında 750 kişi ve 100 iş makinesiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkanı Tunç Soyer, “Günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarıyoruz, mobil mutfağımız var. Koordinasyon merkezimiz sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan tüm birimleriyle burada olacak. Biz buradaki vatandaşlarımızın belediyesi gibi çalışmaya karar verdik ve bütün organizasyonu da böyle yaptık. Mühendis, mimar, teknik eleman tüm birimlerimizden personel var” diye konuştu.

4 BİN 500 KİŞİYE HİZMET

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesine arama -kurtarma, personel ve insani yardım desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyacını çözmek için EXPO yolu üzerinde çadır alanı oluşturdu. Seyyar tuvaletler koyuldu. Mobil mutfak ile günde üç öğün yemek hizmeti verilmeye başlandı. Sahra hastanesi ve lojistik deposunun yer alacağı alandan 4 bin 500 kişinin yararlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmir’den kara, hava ve deniz yoluyla bölgeye ulaşan yardımları Hatay’ın tüm ilçelerine ulaştırıyor. Ayrıca susuzluk çeken bölgelerde çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve İZSU Genel Müdürlüğü 180 köye ulaştı.

“SİSTEM ÇÜRÜMÜŞ”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki incelemeleri kapsamında Hatay EXPO alanında MYK toplantısına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bölgede yaptıkları yardımlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Soyer, “Fransız Yazar Albert Camus'un bir sözü var. 'Bir ülke hakkında fikir edinmek istiyorsanız o ülkeden insanların nasıl öldüğüne bakacaksınız' diyor. Biz de baktığımızda sadece binaların değil sistemin çürümüş olduğunu görüyoruz. Bu çürüyen sisteme karşı yapılacak tek bir şey var. Milletin gücünü, enerjisini, kaynaklarını birleştirerek bir seferberlik yaratmak. Bu seferberliği yaratabilmek için biz de 140 tır, 115 kamyon, 3 uçak, 2 gemiyle birçok malzeme gönderdik. Ama şu anda en temel ihtiyacın barınma olduğunu bildiğimiz için de çadır ve konteyner meselesine odaklandık. Şu anda konteynerlerin parçalarının imalatını sağlayarak günde 2 konteyner yerine 40 konteyner nakledebilecek ve günde 100 konteyner imal edebilecek bir sistemi kuruyoruz. Konteynerleri hazır buraya nakletmeyeceğiz. Burada montajını yapacağımız. Bunun en temel ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Dün bir gecede Hatay'da 104 depremzede ailemizi çadıra yerleştirdik” diye konuştu.

“GÖLGE BELEDİYE KURUYORUZ”

Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Maraş'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerini konumlandırdıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir'in tüm birimlerinin Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Maraş'ta temsilcilerini konumlandırıyoruz. Böylece Hatay Belediyesi'nin uğradığı kapasite güç kaybı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesiyle bütünleşerek fen işlerinden, veterinerlik hizmetlerine, su işlerinden kadın çocuk hizmetlerine her anlamda adeta burada bir gölge belediye kuruyoruz” ifadelerini kullandı.