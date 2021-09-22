Tunç Soyer üniversite öğrencileri için yurt kiraladı
Yaşadıkları barınma sorunu nedeniyle seslerini duyurmak için parklarda sabahlama eylemine başlayan öğrencilere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer el uzattı. Soyer, “Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” diyerek yurt kiraladıklarını açıkladı.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının yetersizliği ve artan kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta zorlanan öğrencilere bir destek de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi. Soyer, öğrenciler için Buca ve Bornova'da yurt kiraladıklarını duyurdu.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
“Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız”
Türkiye’nin birçok ilinde öğenciler bir süredir yurt yetersizliğini ve fahiş şekilde artan ev fiyatlarını protesto etmek için parklarda yatıyordu.
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