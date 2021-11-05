Tunç Soyer'den 20 bin öğrenciye mont ve bot desteği

05 Kasım 2021 Cuma, 13:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in açıkladığı 'kara kış destekleri' kapsamında ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine bot ve mont dağıtımları başladı. 20 bin mont ve bot İzmir’in 30 ilçesindeki yaklaşık 600 okula ulaştırılacak. Proje kapsamında İzmir Mesleki Eğitim Merkezi’nden alınan bot ve montların üretiminde kullanılan tüm malzemeler İzmir esnafından tedarik edildi. Tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için 4 milyon 319 bin 568 liralık destek sağlandı.

SOYER: BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekonomik krizin derinleştiği şu günlerde aileler çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını karşılamakta gittikçe daha da zorlanıyor. Her konuda çocuklarımızın, öğrencilerimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birbirimizin elinden tutarak, omuz vererek bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. İzmir’de her bir yurttaşımızın refahını büyütmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapan Volkan Sert ise “30 ilçemizdeki yaklaşık 600 okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 20 bin çift bot ve 20 bin mont dağıtımını bu hafta tamamlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kara kışın yaklaştığı günlerde hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

EĞİTİM KART DAĞITIMI YAPILDI

Eğitim yardımları kapsamında yaklaşık 25 bin öğrencinin velileri adına basılmış 140 lira bakiye yüklü Eğitim Kart dağıtımlarını da tamamladıklarını belirten Volkan Sert “Bu sayede öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verdik. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile yaklaşık 200 kırtasiyeci esnafımıza 3 milyon 400 bin liralık destek sağladık” dedi.