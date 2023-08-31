Tunç Soyer’den adaylık açıklaması: Bir dönem daha nasip olursa...

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:35

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti. AĞKON’un davetini kırmayan Başkan Tunç Soyer, ses sanatçılarının sürpriziyle karşılaştı. Ağrılı ses sanatçısı Vildan Turan Akıncı ile eşi bağlama ustası Çağdaş Akıncı ve Yıllar Turan, saz eşliğinde türkü söyledi. Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Mustafa Kapucu, “Çok yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Biz de size sürpriz yapmak istedik” dedi.

GÖREV SÜRESİNİ DEĞERLENDİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. 5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, “Orman yangınları, pandemi, deprem… Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler… 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim” dedi.

BİR DÖNEM DAHA İSTEDİ

Yapacak daha çok proje olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “CHP, 100 yıllık bir parti... Ben de onun büyükşehir belediye başkanıyım. Daha yapacak çok şey var. Bütün bu sular durulur ve partinin yetkili organları, genel başkanı, kararları verir. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. ‘Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz’ diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki… İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz.” diye konuştu.

Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bu konu üzerine bir görüşmesi olmadığını belirtti.