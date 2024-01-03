Tunç Soyer’den Bornova Anadolu Lisesi tepkisi

İzmir’de Bornova Anadolu Lisesi’nin korusuna Suriyeli öğrenciler için anaokulu yapılacağı iddialarına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in bu eşsiz mirasının şantiyeye çevrilerek talan edilmesine asla müsaade edemeyiz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:50
Tunç Soyer’den Bornova Anadolu Lisesi tepkisi
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesi kapsamında, İzmir’de 4 ilçeye Suriyeli çocuklar için 5 anaokulu inşa edileceği ve birinin de İzmir’in köklü lisesi Bornova Anadolu Lisesi (BAL) olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; BAL’a yapılacak anaokul için de lisenin korusu seçildi.

SOYER: İZİN VERMEYECEĞİZ

Konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bornova Anadolu Lisesi kampüsüyle ve korusuyla bir bütündür. İzmir’in bu eşsiz mirasının şantiyeye çevrilerek talan edilmesine asla müsaade edemeyiz. Kampüsümüzün yaşaması için direnen tüm öğrencilerin ve velilerin yanındayım” ifadelerini kullandı.


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