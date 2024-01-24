Tunç Soyer’den Devlet Bahçeli’ye yanıt: Bugüne kadar çok dağ aştık

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:24

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında; "31 Mart, 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlayıcı üçüncü halkası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerel yönetimlerle tam manasıyla eklemlenip kökleşmesinin temin fırsatıdır. İstanbul ‘Murad’ına erecek, Ankara’ya altı ok değil ‘Altınok’ mühür vuracak, İzmir’de de Dağ’ın sıcaklığı ‘Tunç’u eritip savuracaktır” açıklamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den yanıt geldi.

“HALKLARIN TUNÇ’TAN KALKANI”

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Tunç Soyer; bir polemik yaratmak istemediğini belirterek, “Bunu nezaket ölçüsünde yapılmış bir edebi atışma gibi gözüküyor. Hadi bunu aşık atışmasına döndürmeden sadece şunu söyleyeyim; Biz devletin zırhlarından çok halkların tunçtan kalkanına güveniriz. Ve o kalkanı hiç bir ateş eritemez. Evelallah bugüne kadar çok dağlar aştık bundan sonra da hepsini aşarız” ifadelerini kullandı.