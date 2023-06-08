Tunç Soyer’den komik videolarına yanıt: Projelere bakalım

Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 08.06.2023 - 16:21

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri döneminde sahada oldukça aktif çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada kendisiyle ilgili yazılanlara gerçekleştirdiği projelerle yanıt verdi.

Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapan Soyer, "Seçim süreci boyunca benimle ilgili paylaşılan komik içeriklere epey güldüm. Şimdi bunları bir kenara bırakıp sadece Mayıs ayında yaptığımız icraatları sizinle paylaşmak istiyorum" diyerek hayata geçirilen projeleri sıraladı.

METRO, ATIK SU TESİSİ...

Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin videosunu paylaşan Tunç Soyer, “Yaşayan Körfez hedefinde, tarihimizin en yoğun çalışmalarını yürütüyoruz. Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 600 Milyon TL'lik yatırımımızın en önemli adımını attık. Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi, Körfezimize nefes aldırmaya geliyor” ifadelerini kullandı.

Ardından Soyer, Narlıdere Metrosu’nun test sürüşünün videosunu, “Olmaz denilen Narlıdere Metrosu'nu tamamen kendi imkânlarımızla oldurmayı başardık. 285 Milyon Euro maliyetli Narlıdere Metromuzun test sürüşünü, geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirdik” diyerek paylaştı.

Daha sonra Çeşme’ye yapılan yatırımın tanıtımını paylaşan başkan Soyer, “Çeşme tarihinin en büyük yatırımında sona yaklaştık. 1 Milyar TL’ nin üzerindeki yatırım miktarı ile Çeşme'nin içme suyu, altyapı ve üstyapı kapasitesini, çok uzun yıllar müdahale gerektirmeyecek hale getirdik” diye konuştu.

KÖSTEBEK GÖRÜNDÜ

Buca Metrosu için de “Kendi maliyetini karşılayacak Buca Metrosu'nda dev köstebeğimiz Mayıs'ta sahaya iniş yaptı. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımını tam vaktinde bitireceğiz” paylaşımı yapan Soyer, kentsel dönüşüm hakkında da “İzmir Türkiye’nin en dirençli kenti olacak dedik, o yolda hızla ilerliyoruz. Karşıyaka, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı'da yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projelerimiz, bu ay bitiş çizgisine daha da yaklaştı. Halk Konut'ta ise 18 kooperatife ulaştık” bilgisini verdi.

Kentte yapılan yeşil alanları da paylaşan Soyer, “İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 16 m²’den 30 m²’ye çıkarma hedefimizde çok büyük bir yol kat ettik. Fırat Yaşayan Parkı'nı Bucalılara kazandırdık” diyerek Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi'ni “Türkiye tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdik. Atık suyu geri kazanarak çiftçimize tarımsal sulama için ücretsiz vermeye başladık” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN CEBİNE VE MUTFAĞINA DESTEK OLDUK"

Mayıs ayında açılan Otogar Viyadüğü’nü “Çok büyük bir yatırımla tamamladığımız proje, Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlıyor” diye paylaşan Soyer, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlara desteklerini “Depremzedelerimizin üzerinden elimizi bir an olsun çekmedik. İzmirli üreticilerimizin yetiştirdiği 20 bin zeytin fidanını, Osmaniyeli çiftçilerimize dağıttık. 5’er tonluk süt tanklarını Hatay'a ulaştırdık. Kurduğumuz konteyner kentlerimizin içlerini doldurmaya devam ediyoruz” diyerek anlattı.

Tunç Soyer üstyapı çalışmaları hakkında da “İZBETON ekiplerimiz, mahallerimizdeki sıcak asfalt serim çalışmalarını kesintisiz sürdürerek vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltmek için canla başla çalıştı” dedi. Ekonomik krizden etkilenen yurttaşlar için gerçekleştirilen projeleri de hatırlatan Soyer, “Ekonomik darboğazda vatandaşımızın cebine ve mutfağına destek olmaya devam ettik Sağlıklı ve uygun fiyatlı etlerle hemşehrilerimizi buluşturan Halkın Kasabı, 11. şubesinde hizmet vermeye başladı. Her çocuğumuzun hayata eşit başlamasına katkı sunan İzmir95 ile bu ay da binlerce ailemize eriştik” ifadelerini kullandı.