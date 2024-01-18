Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin

Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:01

Güncelleme: 18.01.2024 - 13:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otogarı işleten firmanın 25 yıl önce aldığı ihalenin süresinin dolduğunu ancak firmanın mahkeme kararıyla alanı boşaltmadığını söyleyerek İzmirlilere çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından İzmirlilere seslenen Tunç Soyer, “İzmir Otogarı’nı İzmirlilere geri kazandırma mücadelemizde yeni bir aşamaya geldik. Otogarımızı yıllarca son derece kötü koşullarda kullanan ve İzmir’e çile çektiren firma, 25 yıl önce aldığı ihalenin süresi dolmasına rağmen otogarı tahliye etmemiştir. İzmir Mahkemeleri’nin aldığı ara karar, ne yazık ki firmanın bu haksız çabasına yasal altlık oluşturmuştur. Belediyemiz İzmir Otogarı’nı hak ettiği noktaya getirmek için her türlü yasal girişimi yapmıştır ve mücadelesini ısrarla sürdürmektedir. Gelinen noktada otogarımızı geri almak ve İzmir halkına iade etmek için tek çare İzmir halkının haklı talebinin gereğini yerine getirmek, işletmeci firmayı tahliye etmektir. Tüm İzmirlilere desteği için şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.