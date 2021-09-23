Tunç Soyer'den üniversite öğrencilerine 3 seçenekli barınma çözümü

23 Eylül 2021 Perşembe, 14:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurtların kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlattı. Başkan Tunç Soyer, parklarda konaklamak zorunda kalan öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

3 SEÇENEK SUNULACAK

Gelişme sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in talimatı doğrultusunda belediyenin ilgili birimleri harekete geçti. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” adıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek proje 3 başlık altında öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

Belediyenin web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek öğrenciler; “Yurt”, “Dayanışma” veya “Gönüllü Aileye Katılım” seçenekleri arasından tercih yapabilecek. Öğrenciler öncelik sıralamasını kendileri belirleyecek.

1- Yurttan faydalanma hakkını kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil 600 TL ödeyecek.

2- Kriz belediyeciliği kapsamındaki dayanışma modelini tercih edecek öğrenciler ise ekonomik durumu uygun vatandaşların yardımlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu havuzdan ulaşabilecek.

3- Aileye katılım uygulamasıyla ise yine İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ile onlara kapılarını açmak isteyen vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenecek.

Bornova'da kiralanan kız öğrenci yurduna ve Buca'daki erkek öğrenci yurduna öğrencilerin yerleştirilecek olmasının yanı sıra Karşıyaka Örnekköy'de bulunan misafirhane kız öğrencilerin kullanımına ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tüm bu çalışmalara ek olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını daha ucuza karşılayabilmeleri için özel yurt sahipleriyle yapılan görüşmeler de belirli bir noktaya geldi.

Öğrencilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi ve giderilmesi amacıyla kontenjan arttırılması için adımlar atıldı.

Başvuru şartları ve takvimi 24 Eylül 2021 Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yayımlanacak.