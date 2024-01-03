Tunç Soyer’den Yargıtay’a Atalay tepkisi: Bir darbedir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargıtay’ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasına ilişkin; “Anayasa Mahmekesi’nin Can Atalay kararının uygulanmaması yargıya yapılan çok açık bir darbedir" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.01.2024 - 19:07
Tunç Soyer’den Yargıtay’a Atalay tepkisi: Bir darbedir
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Soyer'in açıklaması şöyle:

“Anayasa Mahmekesi’nin Can Atalay kararının uygulanmaması yargıya yapılan çok açık bir darbedir. Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Devletimizin temellerini korumak ve halkımızın iradesine sahip çıkmak için Can Atalay’ın yanındayız”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Can Atalay yargıtay

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