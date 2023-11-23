Tunç Soyer’e CHP desteği: Saltanat bitti, cumhuriyet başladı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:42

Güncelleme: 23.11.2023 - 15:42

İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yılı olan 9 Eylül 2022’de gerçekleşen kutlamalarda yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk’tan alıntı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti'ne ve son padişahı Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlattı. CHP İzmir il ve ilçe gençlik kolları ile kadın kolları yöneticileri ile partililerin yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, İzmir Milletvekilleri; Mahir Polat, Yüksel Taşkın, ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri Tunç Soyer’e destek için Konak’taki Egemenlik Binası önünde toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bina önünde partililer tarafından "Dik Dur Eğilme", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ve alkışlarla karşılandı.

BAKAN YERLİKAYA’YA ÇAĞRI

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek “Benim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrım var; her gün çetelere operasyon yapıyorsunuz, destekliyoruz. Peki bu çetelerin oralarda mümkün kılınmasını sağlayan şahıslarla niye ilgilenmiyorsunuz? Tunç Soyer’e soruşturma açacağınıza sizden önceki bakan beye bir tasarrufunuz olacak mı? Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta neden cumhuriyetle devam etmemiz gerektiğini anlatmıştı. Tunç Bey de buna referans vermiştir. Biz bu saldırılara pabuç bırakmayız” ifadelerini kullandı.

"ARKASINDA MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİ VAR"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Soyer’in sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirerek, “Burada Kuvay-ı milliyecilerin torunları var, burada memleketi terkedip parsel parsel yok eden Vahdettin’nin torunları yok. Biz inadına Atatürk, inadına demokrasi, inadına CHP ve cumhuriyet değerleri diyeceğiz. Bunu söyleyen Başkanımız Tunç Soyer’e tüm örgütümüzle, halkımızla sahip çıkmaya geldik. Başkanımız bir Sayıştay denetimi geçirdi, zerre kadar sorun bulamadılar. Bula bula Nutuk’tan alıntıladığı konuşmasından bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Yemezler! Tunç Soyer boğazınıza oturur, kolay lokma değildir. Arkasında Mustafa Kemal’in askerleri var” diye konuştu.

"SALTANAT BİTTİ, CUMHURİYET BAŞLADI"

Partililerin desteğinden dolayı mutluluğunu dile getiren Tunç Soyer de “Cumhuriyet insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri… Ve cumhuriyet bu devrimi saltanata karşı yaptı. 100 sene önce o defter kapandı, saltanat bitti, cumhuriyet başladı. 100 senedir bu topraklarda onun erdemleriyle, değerleriyle barış içinde yaşıyoruz. Bu cumhuriyet devriminin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk asla ve asla 100 sene önceki hesaplaşmayı bugüne taşımak isteyenlerin mezesi olamaz. Biz sonun kadar Atatürk’e ve onun devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 sene önce kapanan defteri tekrar açmak istiyorlar. Yok öyle yağma! Biz cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün bekçisi olmaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklara Atatürk’ü ve cumhuriyeti taşımaya devam edeceğiz. İzmir bunun öncüsü olmaya devam edecek. Yaşasın Atatürk, yaşasın cumhuriyet, yaşasın İzmir!” ifadelerini kullandı.