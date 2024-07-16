Tunca Nehri alarm veriyor: Artık masmavi değil...
Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü.
Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.
Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.
Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.
ARTIK YEMYEŞİL GÖRÜNÜYOR
Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor. Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.
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