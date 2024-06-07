Duduhanım tescil edildi: Soğuk ve kuraklığa dayanıklı, protein değeri yüksek!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:15

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:15

Yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmalarında yeni bir çeşit ortalama 10-15 yıllık bir emeğin sonucunda tarıma kazandırılarak tescil ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından ‘Duduhanım' adıyla tescil edilen yem bitkisi yüksek tane verimi ve yüzde 30'lara yakın protein değeri ile ülkede yem açığının kapatılmasına önemli katkısı olacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitikleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Başaran tarafından başvurusu yapılan mürdümük çeşit adayı “Duduhanım” bitkisinin Yozgat merkeze bağlı Topçu köyü yakınlarında 30 dekarlık alanda deneme ekimi yapıldı. Ziraat Fakültesi Araştırma-Uygulama alanında yapılan deneme ekimlerinden yüksek verimin elde edildiği “Duduhanım” kaba yem olarak da kullanılabilecek. Bitkinin tescillenen çeşidinin soğuk ve kuraklığa dayanıklı, verim düzeyinin de yüksek olması ile dikkat çekerken birçok baklagilde karşılaşılan tane dökme, bakla çatlatma ve bakla dökme gibi problemler mürdümükte görülmüyor. Sıfır gübre ve sıfır ilaç kullanımı ile yüksek verim elde ediliyor. Mürdümük, Türkiye'nin tane yem açığının da kapatılması için ciddi bir potansiyel taşıyor.

"YEM AÇIĞINI KAPATACAK"

"Duduhanım" bitkisinin Türkiye'nin tane yem açığının kapatılması için ciddi bir potansiyel taşıdığını söyleyen Başaran, "Mürdümük adıyla bilinen baklagil yem bitkisi türüne dair 2024 yılında yeni bir tür ve çeşit olarak 'Duduhanım' ismiyle tescil edildi. Bu bitki tek yıllık bir baklagil yem bitkisi. Özellikle hayvan beslemede kullanılmaktadır. Taneleri ülkemizin farklı yörelerinde insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Mürdümüğü tane yemi için öneriyoruz. Birçok baklagilde karşılaştığımız tane dökme, bakla çatlatma ve bakla dökme gibi problemleri biz mürdümükte görmüyoruz. Mürdümük 120 günlük vejetasyon sürecinde Yozgat ekolojisinde 400 kilograma yakın bir tane verimi verebilmektedir. Bu özellikliyle çok da alternatif olan bir bitki değil. Ülkemizde hayvansal üretimin problemlerini yem açığını dikkate aldığımız zaman bu açığın kapatılmasında çok ciddi bir potansiyel taşıdığını görmekteyiz" dedi.

Mürdümük bitkisinin yüksek tane verimi ve yüzde 30'lara yakın protein değerinin olduğunu da belirten Başaran, "Mürdümük kendinden sonra gelen bitkilere çok iyi toprak bırakmaktadır. Özellikle bölgemizde kuraklık alanlardaki münavebe sistemine mürdümük dahil olduğu zaman tahıl tarımında gübre kullanımının da azalmasında ve maliyetlerin düşmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kısa zamanda bölgemizde yayılmasını hedefliyoruz. Hem bölge hayvancılığı hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz. Mürdümük tane veriminin yanında yüksek protein içeriği ile yüzde 30 protein değerine sahip bir bitki. Ayrıca sürdürülebilir tarım adına katkı sağlamakla birlikte bölge çiftlisinin de ekonomik gelirine kazanç sağlayacaktır" şeklinde konuştu.