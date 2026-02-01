Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltına alınmışlardı: Migros depo işçileri serbest bırakıldı

Migros depolarında çalışan işçiler, "yaşanabilir ücret talebi ve taşeron düzeninin son bulması için" başlattıkları eylemi dün Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki villasının önüne taşıdı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri (DGD-SEN) öncülüğünde düzenlenen eylemde, işçiler taleplerini açıkladıktan sonra oturma eylemi başlattı.

Polis ekipleri, işçileri abluka altına alarak basının alana girmesini engelledi.

Yaklaşık 100 işçi, aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu grup ters kelepçeyle gözaltına alınarak İstanbul Fatih'teki Vatan Emniyet'e götürüldü.

DGD-SEN'DEN AÇIKLAMA

DGD-SEN tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"100'e yakın Migros depo işçisi ters kelepçeyle darp edilerek gözaltına alındı! Migros depo işçileri, insanca yaşam ve güvenceli çalışma koşulları talebiyle Migros patronu Tuncay Özilhan'ın villasının önünde bir araya geldi. İşçiler, Migros ve bağlı bulunduğu Anadolu Grubu tarafından yıllardır sürdürülen düşük ücret, güvencesizlik ve hak gasplarına karşı seslerini yükseltti. Bu meşru ve anayasal eyleme valilik emriyle saldırıldı, İşçiler ters kelepçeyle darp edilerek gözaltına alındı. İşçiler yağmur altında kasten ablukada bekletildi, DGD-SEN genel başkanımız Neslihan Acar, DGD- SEN yöneticileri ve örgütlenme uzmanlarıyla birlikte Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kolluk kuvvetlerinin "bize gelen emir ters kelepçe yapmamız yönünde" sözleri, yaşanan hukuksuzluğu açıkça ortaya koyuyor. Vali ve emniyetin görevi patronları korumak değil, İşçilerin anayasal haklarını güvence altına almaktır. Migros patronu ile devlet güçleri arasındaki bu fiili iş birliği kabul edilemez. Bu saldırılar, haklı mücadelemizi durduramayacaktır.

Taleplerimiz nettir:

Maaşlara net %50 zam, depo işkolu değişmeksizin kadrolu çalışma, banka promosyonlarının işçilere ödenmesi, maaşlardan kesilen vergilerin Migros patronu tarafından karşılanması.

Tüm basını ve kamuoyunu Migros depo işçilerinin haklı mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Migros marketlerinde kasa kitleme eylemleri yapmaya, Migros'u boykot etmeye ve bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Sesimiz gür, başımız dik, anlımız ak, irademiz çeliktendir! Mücadelemiz onur mücadelesidir. Migros işçisi, direnişin simgesi!"

BOYKOT VE KASA KİLİTLEME ÇAĞRISI

DGD-SEN'den yapılan diğer açıklamada ise, Migros şubeleri için boykot ve kasa kitleme çağrısı geldi.

Yapılan açıklamada, "Migros marketlerine gidin! Kasa kitleme eylemi yapın! Boykot edin! Suça ortak olmayın! Bugün yapacağımız şey net: Hakları için direnen, gözaltına alınan işçilerin yanında olmak. Migros işçilerinin taleplerini büyütmek. Bu mücadeleyi sonuna kadar sahiplenmek" denildi.

İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI

DGD-SEN, gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Başaran Aksu dışında tüm depo işçileri ve sendika yönetimimiz serbest bırakıldı. Başaran Aksu bugün öğlen Beykoz Adliyesi'ne getirilecek. Saat 12.00'da tüm kamuoyunu Beykoz Adliyesi önüne çağırıyoruz! Taleplerimiz açık ve makul, mutlaka kazanacağız."