Tuncay Özkan'dan Erdoğan videosu: Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Arşiv unutmaz" notuyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Söz konusu videoda Erdoğan "Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir" ifadelerini kullanıyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 22:36
Tuncay Özkan'dan Erdoğan videosu: Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!
Abone Ol google-news

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmayı paylaştı.

"Arşiv unutmaz" diyen Özkan, paylaşımına "Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!" notunu düştü. 

Paylaşılan videoda Erdoğan'ın demokrasi vurgusu dikkat çekiyor. Erdoğan, "Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir" ifadelerini kullanıyor. 

Özkan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler