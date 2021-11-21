Tuncay Özkan'dan Erdoğan videosu: Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Arşiv unutmaz" notuyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Söz konusu videoda Erdoğan "Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir" ifadelerini kullanıyor.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmayı paylaştı.
"Arşiv unutmaz" diyen Özkan, paylaşımına "Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!" notunu düştü.
Paylaşılan videoda Erdoğan'ın demokrasi vurgusu dikkat çekiyor. Erdoğan, "Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir" ifadelerini kullanıyor.
Özkan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
Arşiv unutmaz— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 21, 2021
Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!
"Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir. Eğer bu bağımsızlık çiğnenirse demokratik görüntü adı altında baskıcı bir düzen kurulmuş olur. Hürriyetin arttırılmasına ihtiyaç var bugün ülkemizde" pic.twitter.com/ntMuGOLJdq
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı