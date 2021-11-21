Tuncay Özkan'dan Erdoğan videosu: Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmayı paylaştı.

"Arşiv unutmaz" diyen Özkan, paylaşımına "Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!" notunu düştü.

Paylaşılan videoda Erdoğan'ın demokrasi vurgusu dikkat çekiyor. Erdoğan, "Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir" ifadelerini kullanıyor.

Özkan'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

Arşiv unutmaz



Şikayet ettiği her şeyi yapan siyasi: Erdoğan!



"Demokrasi, seçimin varlığı kadar yargı bağımsızlığı da demektir. Eğer bu bağımsızlık çiğnenirse demokratik görüntü adı altında baskıcı bir düzen kurulmuş olur. Hürriyetin arttırılmasına ihtiyaç var bugün ülkemizde" pic.twitter.com/ntMuGOLJdq