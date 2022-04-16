Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a 'yeşil' göndermesi: 'Senin sevdiğin yeşil dolar yeşili'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' açılışında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Adil, yeşilleri biraz artıralım. Yeşili severim biliyorsun" sözlerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özkan, "Senin sevdiğin yeşil bu değil, doların yeşili" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe çalışma ofisinden canlı bağlantıyla katıldığı Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' açılış töreninde Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Adil, yeşilleri biraz artırırsak çok daha güzel olacak. Yeşili severim biliyorsun. Sen de Oflu olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Antalya yeşil ona göre" dedi.
DOLAR YEŞİLİ TEPKİSİ
Bu sözlerin yer aldığı bir videoyu paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şunları söyledi:
"Senin sevdiğin yeşil bu değil, doların yeşili"
Senin sevdiğin yeşil bu değil... Doların yeşili... https://t.co/9Q6sJV6FQ7— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 16, 2022
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