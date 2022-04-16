Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a 'yeşil' göndermesi: 'Senin sevdiğin yeşil dolar yeşili'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe çalışma ofisinden canlı bağlantıyla katıldığı Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' açılış töreninde Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Adil, yeşilleri biraz artırırsak çok daha güzel olacak. Yeşili severim biliyorsun. Sen de Oflu olduğuna göre yeşili sevmen lazım. Antalya yeşil ona göre" dedi.

DOLAR YEŞİLİ TEPKİSİ

Bu sözlerin yer aldığı bir videoyu paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şunları söyledi:

"Senin sevdiğin yeşil bu değil, doların yeşili"