Tuncay Özkan'ndan dikkat çeken BAE videosu

25 Kasım 2021 Perşembe, 12:20

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümet üyelerinin geçmişte çok sert eleştiriler yönelttiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yıllar sonra yeniden yakın ilişki kurmasını sosyal medya hesabından video klip yayınlayarak eleştirdi.

Özkan, “AKP'nin BAE Çarkları! Düşmanına teslim oldu, FETÖ'yle birlikte darbe yapmakla suçladığı BAE veliaht prensini törenle karşıladı. Omurga bunun neresinde? İlkeli dış politika neresinde? Hadi gel bunu açıkla Erdoğan?” notuyla paylaştığı videoda; Erdoğan’ın dışında, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçmişte BAE’yi eleştiren sözleri yer alıyor.

BAE Veliaht Prensi için dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen karşılama töreni görüntüleri de yine Erdoğan’ın sesinden “beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısı eşliğinde yine videoda gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir” açıklamasına yer verilen videoda; İçişleri Bakanı Soylu’nun, “15 Temmuz’un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri… 15 Temmuz’u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu” dediği konuşması da bulunuyor.

Videoda Milli Savunma Bakanı Akar’ın, geçmişte yaptığı şu açıklamaya da yer alıyor:

“Bunlar, ister Suriye’de olsun ister Irak’ta olsun bazı terörist grupları, PKK’yı, DEAŞ’ı, YPG’yi desteklemelerinin hiçbir kıymet-i harbiyesi yok. Bu Abu Dabi’nin, hepsinin kayıtları tutuluyor. Yeri ve zamanı geldiğinde bunların hepsinin hesabı görülür.”

Özkan’ın paylaştığı videoda, Yeni Şafak Gazetesi’nin BAE’ye karşı attığı eski manşetlerinin görselleri de yer alıyor.