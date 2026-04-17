Tuncay Sonel'e soruşturma... Gülistan Doku'nun ablası tepki gösterdi: 'Sonel ve oğlu adalete hesap verecek!'

Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirmesi, ablası Aygül Doku'ya soruldu.

"TUNCAY SONEL ADALETE HESAP VERECEK"

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek. Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor" dedi.