Tunceli, asayiş açısından en az suç oranına sahip iki ilden biri

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Barış Cemiloğlu’nun katılımıyla ‘Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında kentteki asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı.

Vali Aygöl, Tunceli'nin huzur kenti olması için güvenlik güçlerinin mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yaptığını ifade ederek, “Huzur ve güvenliğin sağlanması, kanun düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenine teminat altına alınması amacıyla çalışmalar kapsamda son 2 aylık asayiş faaliyetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda son 2 aylık dönem içerisinde asayiş suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 993 aranan şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. 243 iş yeri umuma açık işletme 52 okul, 132 metruk bina, 255 park bahçe kontrol edilmiştir. 665 olay meydana gelmiş, 668 şüpheli yakalanmış, 49 şüpheli gözaltında alınmıştır. Kabahatler karna iznaden 23 şahsa, 179 bin TL'lik idari para cihazı uygulanmıştır. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalarda ise toplam 31 operasyon gerçekleştirilmiş, 38 şüpheli şahsa Narkotik suçlarına yaslanan işlem yapılmıştır” dedi.

"TUNCELİ HUZUR ŞEHRİ"

Vali Aygöl, kent merkezi ve ilçelerde hırsızlık olayının olmadığını belirterek, “Özellikle ilimize sürekli bir huzur şehri olduğunu ifade ediyoruz. Bunu destekleyen birkaç tane ifadede bulunmak istiyorum. İlimizin genel olarak asayiş rakamlarını incelediğimizde son iki yılda motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, yağma, yankesicilik suçlarının hem merkezde hem ilçelerimizde gerçekleşmediğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.