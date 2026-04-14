Tunceli Barosu’ndan Gülistan Doku soruşturmasında kritik karar

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli Barosu tarafından yapılan açıklamada, dosyanın niteliği ile kadın ve çocuk hakları konusundaki temel ilkelerin birlikte değerlendirildiği belirtilerek, bu kapsamda şüphelilere hukuki destek sağlanmaması yönünde karar alındığı duyuruldu.

Tunceli Adliyesi önünde Doku ailesiyle birlikte açıklama yapan Baro Başkanı Kudat, dosyada delillerin karartıldığına yönelik ciddi şüpheler bulunduğunu belirterek, tüm sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“ÖRTBAS İDDİALARI SORUŞTURMAYI BU AŞAMAYA GETİRDİ”

Kudat açıklamasında, "Delilleri karartma, yok etme şüphesi ortadayken 6 yıldır Gülistan Doku'nun nerede olduğunu biz soruyoruz. Dönemin valisinin yakınının bu şekilde hunharca bir kumpas, örtbas iddiaları soruşturmayı bu aşamaya getirdi" ifadelerine yer verdi..

“ŞÜPHELİLERE AVUKAT GÖREVLENDİRMELERİ YAPMAYACAĞIZ”

Devamında Kudat, "Bizler bu aileyi karanlığa mahkum eden insanların şu an bu adliyede yargılanmasını istiyoruz. Tunceli Barosu olarak kesinlikle şüphelilere avukat görevlendirmeleri yapmayacağız" dedi.