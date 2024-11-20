Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Cevdet Konak'a neden hapis cezası verildi?

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Peki, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Cevdet Konak'a neden hapis cezası verildi?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Cevdet Konak'a neden hapis cezası verildi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:44

Tunceli Belediyesi'nin hangi partiden olduğu ve Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın kim olduğu, yaşı ve memleketi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? evdet Konak'a neden hapis cezası verildi?

CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Ağzunik köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Hozat’ta tamamlayan Konak, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Siyasi kariyerinde Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Konak, evli ve üç çocuk babasıdır.

CEVDET KONAK'A NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklandı.

İki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.


Etiketler: #cevdet konak #kimdir? #tunceli belediyesi

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