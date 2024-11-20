Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:52

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:52

Arjantinli asıllı Fransız yönetmen Gaspar Noe, kariyerinde daha önce keşfedilmemiş bir alana girmek istiyor. Variety'ye konuşan Gaspar Noe, bundan sonra biraz daha beklenmedik bir şey yapmak istediğini söyledi. Peki, Gaspar Noe kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönetmen Gaspar Noe filmleri...

GASPAR NOE KİMDİR?

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelen Gaspar Noé, çocukluğunu Buenos Aires ve New York'ta geçirdikten sonra 12 yaşlarında iken ailesiyle Fransa'ya göç etti. Lise eğitiminden sonra Paris'te felsefe ve sinema eğitimi aldı. Üniversite sonrası, 1985 yılında Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'ın yönettiği El exilio de Gardel (Tangos) adlı filmde yardımcı yönetmen olarak görev aldı.

İlk yönetmenlik deneyimini yine 1985 yılında, Tintarella di luna filmi ile kazandı. 18 dakikalık bu kısa filmde Noé, bir kasabada yaşayan, kocasını terk edip nehrin öbür yakasındaki sevgilisine giden bir kadının hikâyesini anlatmıştı. Bu çalışmasını 1987'de, yine bir başka kısa film olan Pulpe amère takip etti. 1988 yılında Noé, yeniden Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'ın Sur adlı filminde yardımcı yönetmenlik yaptı. 1991 yılında üçüncü kısa film çalışması Carne ile ilk defa uluslararası arenada kendisinden söz ettirmeye başladı. 40 dakikalık bu çalışma, 1991 Cannes Film Festivali'nde ödül kazandı.

1998 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan Seul contre tous'yu (Herkese Karşı Tek Başına) çekti. Bu film başta Cannes olmak üzere pek çok film festivalinden ödülle dönmeyi başardı. 4 yıllık aradan sonra 2002 yılında ikinci uzun metrajlı filmi Dönüş Yok (Irréversible) ile 2002 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday oldu. 2009 yılında gösterime giren, Enter the Void(Boşluk) adlı filmi de, yine aynı şekilde 2009 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye'ye aday olmayı başardı. 2018 yılında Cannes Film Festivali'nde Climax adlı filmi ile Art Cinema ödülü aldı.

GASPAR NOE FİLMLERİ

Vortex (2021)

Lux Æterna (2019)

Climax (2018)

Love (2015)

Enter the Void (2009)

Irréversible (2002)

Seul Contre Tous (1998)