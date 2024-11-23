Tunceli Belediyesi kayyumu belediyenin sosyal medyadaki kullanıcı adını değiştirdi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 22:05

Güncelleme: 23.11.2024 - 22:06

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyurulmuştu. Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlerinden biri sosyal medya oldu.

Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi "Dersim Belediyesi" yerine "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirildi. Önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz" ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.

Kayyum yönetiminin ilk paylaşımı ise şöyle oldu: