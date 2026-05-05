Tunceli Belediyesi'nden 'şebeke suyu' uyarısı

5.05.2026 09:19:00
Tunceli Belediyesi, sağanak nedeniyle bulanıklaşan şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada durumun kısa süreli olduğu aktarıldı.

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu belirtildi.

Bu durumun şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SU TAMAMEN BERRAK HALE GELİNCEYE KADAR..."

"Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur."

Açıklamada, belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

